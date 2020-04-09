У Китаї відвантажили чергову партію тестів на коронавірус і засобів захисту для України

У Китаї відвантажили чергову партію гуманітарної допомоги із тестами на коронавірус та засобами захисту й дезінфекції на складське приміщення у Пекіні, де вантаж чекатиме на транспортування в Україну.

Як повідомили Укрінформу у Посольстві України в КНР, ці засоби надають кілька китайських компаній і організацій.

"Чергова партія гуманітарного вантажу відвантажена китайськими партнерами на складське приміщення у м. Пекін та чекатиме на транспортування в Україну. Це лише частина зі значного обсягу заявлених китайськими доброчинцями, усього їх більше 20, гуманітарних вантажів для України", - поінформували в диппредставництві.

Серед компаній та організацій, які долучилися до формування вантажу, - Xiaomi Inc., China Railway 14 Bureau Group Corp, ZTE Corporation, Eco-Vtor, Ltd.; народні уряди провінції Гуйчжоу і м. Хеньян провінції Хунань; організація "Євроіновація" району Сінчен м. Сучжоу провінції Цзянсу, громадська організація "Китайська діаспора в Україні" тощо.

Компанії-донори, зокрема, надали тести на коронавірус, інфрачервоні термометри, захисні маски, дезінфектанти, медичний спирт, медичні рукавиці та окуляри, одноразові захисні комбінезони. Можливе також надання апаратів штучного дихання. Вантажі акумулюються з 6 квітня у складському приміщенні поблизу міжнародного аеропорту Шоуду (м. Пекін), наданому компанією АVІС.

Як зазначили у дипустанові, посольство працює над забезпеченням регулярного постачання з Китаю медичних засобів та обладнання, зокрема щодо отримання дозволів китайської сторони на здійснення рейсів авіакомпанії SkyUР до Пекіна.

Як повідомляв Укрінформ, 1 квітня до міжнародного аеропорту "Бориспіль" прилетів літак із гуманітарною допомогою Китаю для України з медичними наборами, які необхідні для боротьби з COVID-19.

Напередодні, 31 березня, Україна також отримала від Китаю черговий медичний вантаж, який включав ПЛР-тести, медичні маски та інші засоби захисту.

Станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.