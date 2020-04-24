Президент призначив нового очільника СБУ на Кіровоградщині

Президент призначив нового очільника СБУ на Кіровоградщині

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Івана Осипчука начальником управління Служби безпеки в Кіровоградській області.

Відповідний указ №157/2020 опублікований на сайті глави держави.

"Призначити Осипчука Івана Івановича начальником Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області", - зазначається в документі.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 17 квітня звільнив з посади начальника управління СБУ в Кіровоградській області Олексія Петрова і 23 квітня призначив його головою Закарпатської ОДА.

Фото: пресслужба Президента

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