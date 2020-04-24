Президент призначив нового очільника СБУ на Кіровоградщині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Івана Осипчука начальником управління Служби безпеки в Кіровоградській області.
Відповідний указ №157/2020 опублікований на сайті глави держави.
"Призначити Осипчука Івана Івановича начальником Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області", - зазначається в документі.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 17 квітня звільнив з посади начальника управління СБУ в Кіровоградській області Олексія Петрова і 23 квітня призначив його головою Закарпатської ОДА.
Фото: пресслужба Президента