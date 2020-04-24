Зеленський призначив голову Івано-Франківської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Віталія Федоріва головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №155/2020 від 24 квітня опублікований на сайті глави держави.

"Призначити Федорів Віталія Васильовича головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації", - зазначається в документі.

Водночас у пресслужбі Президента повідомили, що Зеленський уже провів зустріч з новопризначеним головою Івано-Франківської ОДА.

Глава держави привітав його з призначенням та побажав успіхів у роботі на цій посаді.

Президент також наголосив на важливості вирішення актуальних проблем області. Зокрема, йшлося про економічний розвиток регіону.

Віталій Федорів народився 1977 року в селі Братківці Тисменицького району Івано-Франківської області.

У 2000-му закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Економіка підприємства», (інженер-економіст), у 2004 році – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Державна служба» (магістр державної служби).

З 2001 року працював у структурах Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а також заступником начальника Державної фінансової інспекції в Івано-Франківській області.

З листопада 2018 року був заступником голови, а з лютого 2020-го – тимчасово виконував обов’язки голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Фото: Офіс Президента