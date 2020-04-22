На Житомирщині на COVID-19 захворіли 16 дітей

На Житомирщині коронавірус підтвердили у 16 дітей, стан яких наразі задовільний.

Про це на брифінгу 22 квітня сказав начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Серед пацієнтів є 16 дітей. Їхній стан задовільний, у тому числі й 6-місячної дитини, яка знаходиться на лікуванні в обласній дитячій лікарні», - зауважив посадовець.

Він додав, що підозру на коронавірус перевіряють у жінки, яка перебуває на 22-му тижні вагітності. Експерс-тест у неї виявився позитивним, а тепер чекають результатів ПЛР-діагностики.

Як повідомляв Укрінформ, у Коростені COVID-19 виявили у 6-місячної дитини.

На Житомирщині зафіксовано 287 випадків COVID-19, 6 з яких летальні, а один пацієнт одужав. Найбільше хворих у Житомирі (88), Коростені (64) та Бердичеві (51).

За інформацією ЦГЗ, станом на ранок 22 квітня в Україні підтверджено 6 592 випадки COVID-19, 424 пацієнти одужали, а 174 померли.