У Запоріжжі ветерани АТО запалили фаєри та вимагали відкрити справу проти Сивохи

​"Руки геть від ветеранів" - акція під таким гаслом пройшла під будівлею Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Кілька десятків ветеранів АТО, та активістів вимагають відкрити справу проти радника секретаря РНБО Сергія Сивохи, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вийшли аби підтримати наших побратимів, ветеранів полку "Азов", які сьогодні прийшли на так звану "платформу примирення" і почули, що Україна має вибачитись. За що? В нас одна вимога до силових відомств та влади — не здавати Україну. Вимагаємо відкрити кримінальну справу щодо Сивохи за статтею «державна зрада», - заявив організатор акції Максим Зайченко.

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За словами ветеранів АТО, їх обурило те, що Сивохо називає російську агресію «внутрішнім українським конфліктом», заперечує роль Росії у розв‘язанні війни на Донбасі, а також говорить про те, що в Україні іде громадянська війна.

До мітингувальників вийшов заступник начальника ГУНП в Запорізькій області Павло Карабута, якому АТОвці передали звернення. Акція протесту завершилась запаленням фаєрів. Вона проходила одночасно у кількох областях України.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня Національний корпус направив до Служби безпеки України повідомлення про вчинення державної зради радником секретаря РНБО Сергієм Сивохо. У Нацкорпусі вважають, що подібне формулювання «порозуміння з другою стороною громадянського конфлікту на Донбасі» є не лише помилковим, але й протизаконним.

Столична поліція відкрила провадження після подій під час презентації Національної платформи примирення і єдності, до відділку доставили 15 осіб.

Під час презентації представники організації "Національний корпус" почали суперечку із Сергієм Сивохо, а згодом вдарили його у спину, Сивохо впав на підлогу.