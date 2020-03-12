У Херсоні Нацкорпус з фаєрами вимагав притягнути Сивохо до відповідальності

У Херсоні близько 50 молодих людей пікетували будівлю ГУ Нацполіції в Херсонській області з вимогою притягнути до відповідальності радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми зібралися тут, щоб передати повідомлення начальнику ГУНП Прокудіну, в якому написано, що… Сивохо має сидіти сьогодні у в’язниці, а не ветерани", - зазначили у виступі під час акції її учасники.

Вони передали відповідне звернення представнику ГУ Нацполіції в області.

Активісти Нацкорпусу закінчили акцію словами: "Сивохо за ґрати!" та запалили фаєри.

У Херсоні Нацкорпус провів акцію біля управління Нацполіції в області / Фото: Ірина Староселець. Укрінформ

Поліцейські акції не перешкоджали.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 березня Національний корпус направив до Служби безпеки України повідомлення про вчинення державної зради радником секретаря РНБО Сергієм Сивохо. У Нацкорпусі вважають, що подібне формулювання «порозуміння з другою стороною громадянського конфлікту на Донбасі» є не лише помилковим, але й протизаконним.

Столична поліція відкрила провадження після подій під час презентації Національної платформи примирення і єдності, до відділку доставили 15 осіб.

Під час презентації представники організації "Національний корпус" почали суперечку із Сергієм Сивохо, а згодом вдарили його у спину, Сивохо впав на підлогу.