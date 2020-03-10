В Одесі через загрозу коронавірусу скасували міжнародну конференцію

З-ю міжнародну конференцію з проблем країн Чорноморського регіону "Одеські дебати" організатори скасували через складну епідемологічну ситуацію, спричинену поширенням коронавірусу.

Про це 10 березня повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі Одеської облдержадмінстрації.

"3-ю міжнародну конференцію «Одеські дебати», що мала відбутися 12-13 березня в готелі "Брістоль", організатори вирішили відкласти на невизначений час через складну епідемологічну ситуацію", - зазначив речник голови Одеської облдержадміністрації Денис Соколов.

За його словами, до участі "Одеських дебатах" були запрошені тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, віце-міністр закордонних справ Литви Даліус Чекуоліс, політичний директор МЗС Данії Христина Лассен, керівник групи підтримки України генерального директорату з питань сусідства та розширення ЄС Пітер Вагнер, заступник помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії, Державного департаменту США Джордж Кен та інші дипломати й політики.

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Як повідомлялося, попередні конференції "Одеські дебати" за участі впливових дипломатів відбулися за підтримки Міністерства закордонних справ України та німецького фонду Маршалла. Генеральним спонсором міжнародного заходу виступала благодійна організація "Фонд Бумбураса".

Фото: odesa.depo.ua