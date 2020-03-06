У Львові рекомендували обмежити масові заходи через коронавірус

Щоб запобігти поширенню будь-яких респіраторних захворювань, в тому числі й коронавірусу, у Львові запровадили низку превентивних заходів. Зокрема, рекомендовано обмежити (перенести) масові заходи.

Про це йшлося 6 березня під час засідання міського штабу з ухвалення оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Covid-2019, повідомляє сайт Львівської міської ради.

"Рекомендовано обмежити (перенести) масові заходи на невизначений термін", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що у разі виявлення коронавірусної інфекції у Львові мерія має чіткий план дій. Лікувати потенційних хворих будуть в обласній інфекційній лікарні. Санаторій "Немирів" у Яворівському районі визначений місцем можливої обсервації для людей, які мали контакт із хворими.

"Тим часом міські лікарні провели відповідні навчання для персоналу та закупили необхідний запас засобів індивідуального захисту. Усі дитячі клуби, медичні заклади, дитячі будинки сімейного типу, відділи соціального захисту, ЦНАПи тощо забезпечені антисептичними диспенсерами, такі ж диспенсери закуповують для усіх шкіл та садочків міста. Також місто звернулося до аеропорту й залізниці, аби вони теж встановили станції для гігієни рук", - підкреслюється у повідомленні.

Як зазначається, щодня фахівці "Львівелектротрансу" та АТП № 1 проводять дезінфікування громадського транспорту — додатково обробляють поручні і всі поверхні в салонах трамваїв, тролейбусів та автобусів.

Прийнято рішення по те, що людей з високою температурою в поліклініках міста прийматимуть в окремих кабінетах. А сімейні лікарі також виїжджатимуть на виклики додому до тих пацієнтів, які мають високу температуру тіла — більше 38 градусів.

Окрім того, мають посилити прибирання у під’їздах житлових будинків.

На "Гарячій лінії міста Львова" працює окрема лінія, куди люди можуть зателефонувати та отримати всю необхідну інформацію від лікаря-інфекціоніста.