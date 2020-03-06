У Вінниці через коронавірус скасували Шевченківське літературно-мистецьке свято

У Вінниці через коронавірус скасували проведення обласного літературно-мистецького свята «І оживе добра слава – слава України», приуроченого до 206-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«З метою запобігання занесенню та розповсюдженню коронавірусу керівництво області рекомендувало обмежити проведення масових заходів, починаючи з 5 березня 2020 року. У зв’язку з цим скасовано й проведення обласного літературно-мистецького свята «І оживе добра слава – слава України», приуроченого до 206-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка», - повідомили у департаменті.

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У відомстві зазначили, що програмою свята передбачалося проведення театралізованого дійства «Шевченко і його нащадки. Діалог – на відстані століть» за участі творчих колективів Вінницького коледжу культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича і Тульчинського коледжу культури, а також виставка народного мистецтва за участі всіх районів області і концертна програма за участі кращих музичних і співочих колективів Вінниччини та виконавців. Їх проведення скасоване.

Водночас, 9 березня у Вінниці на площі Тараса Шевченка відбудеться меморіальний мітинг, присвячений Кобзареві.

Фото: vinbazar