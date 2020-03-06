У Житомирі заборонили проведення масових заходів через загрозу коронавірусу

У Житомирській міській ОТГ призупинили проведення масових заходів, аби попередити загрозу поширення коронавірусу.

Про це інформує Житомирська міська рада.

«Рішенням позачергового засідання комісії ТЕБ та НС на території Житомирської міської ОТГ заборонено проведення масових, святкових, розважальних та спортивних заходів. У зв’язку з цим призупиняються проведення масових, розважальних і спортивних заходів та змагань, особливо у закритих приміщеннях та/або серед дітей», - йдеться у повідомленні.

У рамках затвердженого профілактичного та протиепідемічного плану дій щодо запобігання поширенню коронавірусу в Житомирі дезінфікують громадський транспорт. Крім того, з міського бюджету виділили понад 2,5 млн грн на придбання медичного обладнання, засобів захисту і проведення інформаційної роботи.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні перший випадок захворювання на коронавірус виявили у жителя Чернівців, який повернувся з подорожі Італією.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Гопкінса, станом на 6 березня зараєстровано 98704 хворих на коронавірус. Зокрема 80556 на материковому Китаї, 6593 – у Південній Кореї, 3858 в Італії та 3513 в Ірані.

Кількість летальних випадків від вірусу становить 3383, 2931 – у Китаї, 148 в Італії та 107 в Ірані. У світі 55 444 осіб уже одужали після захворювання Covid-19.

Фото: zt-rada.gov.ua