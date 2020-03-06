У Чернівцях на коронавірус перевіряють ще одну жінку

У Чернівцях до інфекційного відділення обласної лікарні госпіталізували ще одну пацієнтку з підвищеною температурою та головним болем. Вона повідомила, що контактувала з раніше госпіталізованою особою, яку теж перевіряють на коронавірус.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

"Цієї ночі в інфекційне відділення обласної лікарні госпіталізували ще одну пацієнтку з симптомами хвороби. Жінка скаржилася на підвищену температуру та головний біль. Ця людина не мала подорожей за кордон. Вона контактувала із хворим з Буковини, в якого ще не підтвердили коронавірусу. Аналізи цієї жінки також будуть перевіряти на грип та коронавірус", - сказала чиновниця.

Вона додала, що наразі в Чернівецькій обласній лікарні перебувають шестеро осіб, аналізи яких перевіряють на коронавірус. Результати аналізів госпіталізованих 3 березня пацієнтів сподіваються отримати до кінця сьогоднішнього дня.

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Як повідомляв Укрінформ, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення.