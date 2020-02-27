У Херсоні зірвали сесію міськради - депутати заблокували трибуну і президію

У Херсоні не відбулася сесія міської ради, що мала розпочатися у четвер о 10 годині.

Про це заявив міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ця сесія не відбулася", - зазначив Миколаєнко, відреагувавши на блокування трибуни у сесійній залі частиною депутатів.

У Херсоні через блокування трибуни не відбулася сесія/ Фото: Ірина Староселець

Як зазначив депутат Віталій Богданов, "ми блокуємо трибуну, бо ви сфальсифікували порядок денний". Зокрема, депутати вимагають прозорості у питаннях приватизації та здачі в оренду комунального майна. Як зазначила секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко у розмові з кореспондентом Укрінформу, "наскільки я розумію, депутатський корпус не влаштовує порядок денний… Депутати наполягають на чесному та прозорому формуванні порядку денного для того, щоб можна було працювати".

Після того, як міський голова залишив трибуну, було виключено мікрофони, які технічні працівники відмовились включити на вимогу депутатів, що блокували трибуну. Частина депутатів та представники громади, зокрема, бібліотекарі, які провели зранку акцію протесту під стінами міської ради, лишились у сесійній залі і, скориставшись мегафоном, продовжували виступи у режимі зібрання.

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Голова фракції "Батьківщини" у міській раді Станіслав Трошин зазначив у коментарі кореспонденту агентства, що на сесії 27 лютого планували розглянути важливі для міста питання: "Це, по-перше, доповнення до програми індивідуальних теплових пунктів…, важливі питання по бюджету, по благоустрою, по відкриттю дитячих майданчиків, які ми обіцяли виборцям у минулому році, по пляжу "Лілея"... Мене не було на робочій групі, наші колеги кажуть, що на засіданні було прийнято одне рішення, а зараз ми маємо інший порядок денний, це, звісно, неприпустимо…", - зазначив Трошин, який не брав участі у блокуванні трибуни. Також депутат повідомив, що на сесії мали винести на розгляд проєкти питання про мораторій на закриття бібліотечних закладів та виключення приміщень бібліотек з переліку об’єктів на приватизацію.

Наразі бібліотекарі зайняли коридор, де розташований кабінет міського голови. Кількох чоловік, зокрема представників профспілки, запросили у кабінет до Миколаєнка, де наразі тривають перемовини.