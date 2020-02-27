У Херсоні мітингують бібліотекарі

У Херсоні на акцію протесту перед будівлею міськради, де у четвер має відбутися сесія, вийшли бібліотекарі та жителі міста, невдоволені скороченням фінансування закладів на чотири мільйони гривень і тим, що під приватизацію потрапили два приміщення.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми звертаємося сьогодні до міського голови та депутатів, щоб на сесії вони прийняли виважені рішення щодо функціонування бібліотек міста. Тому що у нас забрали 4 млн гривень, закривають бібліотеки, а також скорочують 43 працівників. І ми вважаємо, що порушене законодавство... Ми дипломатично протягом місяця відвідували сесії, мандатні комісії, писали листи, отримали лист від Міністерства культури", - зазначила голова профкому Херсонської централізованої бібліотечної системи Ольга Матвєєва.

У Херсоні на акцію протесту вийшли бібліотекарі/ Фото: Ірина Староселець

Учасники акції на вулиці вигукували: "Не порушуйте наші права!", "Бібліотеки - майбутнє!", "Рятуймо бібліотеки", "Не продавайте бібліотеки!".

"Бібліотекарі зібралися на мирну акцію, щоб відстояти свої права. Міська влада порушила низку законів, серед яких Закони України "Про працю", "Про бібліотечну справу". Також бібліотекарі відстоюють свої приміщення, бо якимось чином два з них потрапили під приватизацію. Бібліотекарі хочуть розказати депутатам, що інформація про те, що вони начебто працюють неякісно та неефективно – то фейк. Вони надають цифри і розкажуть, наскільки їх робота важлива сьогодні в обласному центрі, наближеному до окупованого Криму», - прокоментувала ситуацію кореспондентові агентства журналіст Євгенія Вірлич. Вона позивається з тим, щоб було скасовано рішення Херсонської міської ради про приватизацію об'єктів комунального майна та зняття 4 млн грн на зарплати бібліотекарям.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури, молоді та спорту обурене інформацією, яка поширюється у ЗМІ, щодо ліквідації комунальних публічних бібліотек для дорослих та дітей м. Херсона і вважає такі рішення неприпустимими.

Поки кореспондент спілкувалася з учасниками акції, стало відомо, що сесію скасовано.