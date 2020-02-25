У вінницьких бібліотеках відвідувачів навчатимуть користуватись мобільними додатками та месенджерами

Бібліотека-філія № 2, яка є єдиним закладом культури та дозвілля мікрорайону Старе місто, віднедавна приймає читачів в новому просторому приміщенні, яке знаходиться на розі вул. Смірнова/1-го Українського провулку, 23/6. Жителі мікрорайону тепер мають можливість працювати у комфортних умовах в читальному залі, відвідувати інформаційний центр, клуби та гуртки. Бібліотека обслуговує близько 2500 відвідувачів.

Будівля, яку займала бібліотека-філія №2 раніше, розташовувалася неподалік, по вул. Маяковського, 122. Це був будинок площею трохи більше 130 квадратних метрів без водопостачання та зі зручностями у дворі. Перших читачів тут почали приймати ще у 1947 році. Останній капітальний ремонт тут був у 1980-х роках. Останнім часом будівля перебувала у вкрай незадовільному технічному стані, і працювати та приймати відвідувачів в ній уже було неможливо.

Наприкінці 2019 року міська рада орендувала для цієї бібліотеки велике просторе приміщення площею у понад 200 кв м у новобудові по вул. Смірнова/1-му Українському провулку, 23/6. Тут облаштували читацьку залу, дорослий та дитячий абонемент і книгосховище. Також за рахунок бюджету громади придбали сучасні бібліотечні меблі.

Міський голова Сергій Моргунов 25 лютого приїхав до закладу, щоб поспілкуватись з колективом, як їм працюється на новому місці. Керівник міста передав у подарунок комп’ютер. Та поцікавився, чи є у відвідувачів запит на користування сучасними електронними пристроями.

Директорка міської Централізованої бібліотечної системи Ірина Івасюк розповіла, що таке бажання у користувачів вінницьких бібліотек є – наприклад, читати електронні версії періодичних видань.

«Люди старшого віку приходять у бібліотеку, цікавляться здебільшого періодикою. У кількох бібліотеках міста ми проводимо курси комп’ютерної грамотності. До нас часто приходять люди старшого віку і просять навчитися користуватися смартфонами, адже є уже такі газети та журнали, які виходять тільки в електронному вигляді,» - каже Ірина Івасюк.

Почувши це, міський голова запропонував колективу Централізованої бібліотечної системи розробити проект на зразок курсів цифрової грамотності для людей середнього і старшого віку. Щоб у бібліотеках їм допомогли опановувати сучасні електронні пристрої, навчили користуватись мобільними додатками, соцмережами та месенджерами. Адже багато хто у поважному віці соромиться попросити про це рідних, а ще є і одинокі люди. Навчання цифровій грамотності сприятиме їх соціалізації, адже вони зможуть спілкуватись зі своїми друзями та рідними з допомогою месенджерів, знайомитись з іншими людьми у соцмережах, читати новини в мережі Інтернет.

«Потрібно підійти до цього питання комплексно і розробити програму так, щоб у кожній бібліотеці була можливість навчитися користуватися сучасними гаджетами

Щоб бібліотека була не просто місцем, куди можна прийти почитати книги, а щоб це був культурно-освітницький осередок. Крім самих комп’ютерів і навчання комп’ютерній грамотності потрібно вчити людей користуватися різними смартфонами та гаджетами. Якщо є необхідність придбати якусь техніку, щоб користуватися нею саме у бібліотеці, то про це теж потрібно подумати. Чекаю від вас пропозицій і подумаємо як їх можна втілити у життя, але це потрібно зробити по всіх бібліотеках», - зазначив Сергій Моргунов.