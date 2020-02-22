У Харкові проходить рок-концерт "Так працює пам'ять"

Великий рок-концерт "Так працює пам'ять" проходить на площі Свободи у центрі Харкова в межах Дня патріота, ініційованого активістами Харківського Євромайдану у пам'ять про героїв Революції гідності.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформа.

Пів тисячі харків'ян зібралися біля волонтерської палатки "Все для перемоги", де споруджено сцену, на якій виступають відомі українські рок-гурти - від харківських "Жадан та собаки" і "Папа Карло" до одеського "Друже музико". Тут лунають і пісні про загиблих патріотів, зокрема і про 15-річного харківського школяра Даню Дідика, який загинув 22 лютого 2015 року під час теракту біля Палацу спорту.

Концерт з нагоди Дня патріота у Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"День патріота у Харкові - це ініціатива активістів Харківського Євромайдану. Цей день нагадує про перемогу Революції гідності, і тому він потрібен кожному, хто зацікавлений у поєднанні проукраїнських сил задля їснування держави Україна", - наголосив зі сцени один з організаторів події, відомий український письменник і музикант Сергій Жадан.

За його словами, дата обрана невипадково, адже саме у лютому 2014 року у місті заявив про себе Харківський Євромайдан, який зірвав з'їзд Парті регіонів у Харкові, завадивши розколу країни за планом Путіна. А у лютому 2015 року під час масової ходи активістів біля Палацу спорту відбувся теракт, де загинули чотири справжні герої-харків'яни.

"Якщо такі Дні патріота відбудуться по всій країні, це стане свідченням того, що пам'ять - це колективна свідомість, яка об'єднує людей", - підкреслив Жадан.

Порядок на площі забезпечують посилені патрулі поліцейських. Інцідентів не зафіксовано.

Раніше у Харкові в межа Дня патріота відбувся футбольний турнір за участю активістів та пластунів, біля пам'ятника загиблим під час теракту біля Палацу спорту відслужено молебень, а біля меморіальної дошки вченому-фізику Ігорю Толмачову, який загинув під час теракту, відбувся мітинг пам'яті.