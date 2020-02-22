У Харкові вшанували пам'ять жертв теракту біля Палацу спорту

Сьогодні у Харкові, у п'яті роковини кривавого теракту біля Палацу спорту, де 22 лютого 2015 року загинули четверо людей, відзначили ініційований активістами День патріота.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Мітинг пам'яті зібрав близько ста людей біля пам'ятника жертвам теракту поблизу Палацу спорту. Тут встановлені фотопортрети загиблих - вченого-фізика Ігоря Толмачова, правоохоронця Вадима Рибальченка, школяра Данила Дідика і студента Миколи Мельничука, навколо - запалені свічки, лампадки.

У Харкові вшанували пам'ять жерт теракту біля Палацу спорту / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Перед мітингом пам'яті настоятель храму Іоанна Богослова отець Віктор Маринчак, названий активістами духівником Харківського Євромайдану, відправив панахиду.

"Сьогодні будуть згадані ті події, що відбулися у лютому у 2014-му та 2015-му роках. Харків’яни не побоялися вийти на площу після розстрілу Небесної Сотні режимом Януковича. У цей день російські найманці підклали заряд, що забрав 4 людей. Росія - це та країна, яка дала кнопку цим нелюдам. Те, що винні попали до списку на обмін, означає, що вони не отримали покарання, а також те, що зараз іде війна з Росією", - зазначив, відкриваючи мітинг, активіст Харківського Євромайдану Віктор Трубчанов.

У вільний мікрофон учасники мітингу, у тому числі заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк, говорили про жертв теракту біля Палацу спорту, подвиг Героїв Небесної сотні, про Революцію Гідності, яка відстояла свободу та незалежність України.

На завершення мітингу до пам'ятника покладено квіти.

На місці чергують кілька нарядів правоохоронців, а також поліцейські машини. Інцидентів не було.