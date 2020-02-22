Alyona alyona присвятила пісню Дані Дідику, який загинув у Харкові під час ходи Гідності

Українська хіп-хоперка alyona alyona презентувала трек “Коли ховають молодих”, присвячений пам’яті Данила Дідика, який загинув у Харкові під час ходи Гідності, а також усім, чиє життя обірвалося надто рано.

Пісню було презентовано на youtube-каналі співачки.

“Якось до мене звернувся режисер Руслан Горовий, який запропонував мені написати трек присвячений пам’яті юного 15 річного хлопця, Дані Дідика, який став жертвою теракту під час Маршу єдності у Харкові в лютому 2015 року. Дізнавшись більше про його історію, я пригадала, як багато в своєму житті бачила утрат та поховань. І найболючіші серед них — похорони молоді. Трек «Коли ховають молодих» — це «ода пам’яті» всім юнакам та юначкам, чиї смерті мені довелося пережити та про які мені довелося дізнатися. Це найстрашніше та найтяжче, що може бачити світ. Ця пісня — згадка про всіх, чиє життя обірвалося надто рано”, - написала alyona alyona.

Сьогодні виповнюється п'ять років з того часу, як у Харкові під час ходи Гідності пролунав вибух, під час якого загинуло четверо людей, серед яких був і школяр Данило Дідик.

Режисер Руслан Горовий та інші активісти виступають з ініціативою присвоїти 11 школі Харкова ім’я Дані Дідіка.