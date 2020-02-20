Жадан розповів, для чого потрібен День патріота

Анонсований у Харкові на 22 лютого День патріота потрібен для увічнення перемоги Революції Гідності.

Про це заявив український письменник та музикант Сергій Жадан, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу під час заходів з презентації програми Дня патріота.

"Анонсований на 22 лютого День патріота у Харкові - це ініціатива активістів, і тому їй, як і будь-якій ініціативі "знизу", не потрібна офіційність, це наш вибір. Цей день нагадає про перемогу Революції Гідності та вшанування пам'яті загиблих, тому він потрібен кожному, хто зацікавлений у поєднанні проукраїнських сил задля існування держави Україна", - зазначив Жадан.

За його словами, дата обрана не випадково.

"У лютому 2014 року у місті заявив про себе Харківський Євромайдан як патріотичний виклик з'їзду Партії регіонів, що розпочався у Палаці спорту та був зірваний патріотами, аби не допустити розколу країни за планом Путіна. Тоді центром міста пройшла колона активістів, які закликали до європейської інтеграції. А у лютому 2015 року під час масової ходи активістів на згадку про події 2014-го біля Палацу спорту стався теракт, де загинули четверо справжніх патріотів-харків’ян, включаючи 15-річного школяра Даню Дідика", - нагадав письменник.

Він переконаний: якщо такі Дні патріота відбудуться по всій країні, це підтвердить, що пам’ять - колективна свідомість, яка об’єднує людей різних поглядів на героїчні події історії країни.

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Як стало відомо, програма Дня патріота у Харкові розпочнеться о 9:00 футбольним турніром за участі активістів та пластунів. Удень біля пам’ятника загиблим у теракті біля Палацу спорту пройде молебень із покладанням квітів. О 16:00 біля намету "Все для перемоги", що на площі Свободи у центрі міста, відбудеться великий концерт "Так працює пам’ять" за участі музикантів з Харкова, Києва, інших міст. Також заплановано мітинг пам’яті біля меморіальної дошки вченому-фізику, активісту Ігорю Толмачову, який загинув унаслідок теракту біля Палацу спорту.