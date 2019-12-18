У Харкові більше тисячі осіб вийшли на підтримку Антоненка

У Харкові на вулиці Дружин Мироносиць ввечері 17 грудня активісти провели концерт в підтримку українського музиканта і воїна АТО Андрія Антоненко, підозрюваного у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це пише Вечірній Харків.

Активісти розтягнули білі нитки поруч зі сценою. На їх думку, це символ справи, в якій за неоднозначним доказам намагаються притягнути до відповідальності непричетних до вбивства.

Акція пройшла за ініціативою письменника і музиканта Сергія Жадана. Крім нього, у концерті взяли участь гурти "Лінія Маннергейма", "Папа Карло" та інші виконавці.

За інформацією головного редактора місцевого новинного порталу 057.ua Олега Скрипника, концерт в підтримку Riffmaster'а відвідали більше тисячі осіб.

"Харків показав себе! Нас було більше тисячі осіб. Але насправді нас в рази й рази більше. Ми своїх не здаємо. Риф цього не робив", - прокоментував він.

Як повідомляв Укрінформ, слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменка й Антоненка 12 грудня були проведені обшуки.

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Суд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко — у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля.

Фото: facebook.com/huntaMan18