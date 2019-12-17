Розслідування вбивства Шеремета: "Євросолідарність" ініціювала створення ТСК

Фракція "Європейська Солідарність" ініціювала створення у парламенті Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомила депутат з фракції "ЄС" Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні Фракція Європейська Солідарність ініціювала створення Тимчасової слідчої комісії для здійснення парламентського контролю за розслідуванням вбивства Павла Шеремета", - зазначила Фріз.

Вона додала, що багато питань щодо розслідування залишаються без відповіді.

"Чому слідчі та суд ігнорують доводи адвокатів? Чому суддею у справі був призначений той самий одіозний суддя Вовк, якого ВРУ у 2015 позбавляла недоторканності, а ВККС відсторонювала від посади? Чому справа стала активно просуватися саме зараз: в умовах загрози федералізації та політичного тиску з боки Росії? Чому Президент України був присутній на брифінгу, де силовики звітували за ніби то «розкриту» справу Шеремета?", - запитує Фріз.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.