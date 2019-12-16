У "ЄС" сподіваються, що слідчі знайдуть замовників і організаторів убивства Шеремета, а не призначать їх

Політична партія "Європейська солідарність" розраховує, що слідчі органи знайдуть замовників і організаторів у "справі Шеремета", а не призначать їх.

Про це заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко 16 грудня під час засідання погоджувальної ради парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Важливим є створити ТСК щодо недопущення тиску на силові структури, які мають працювати незалежно, а не по дзвінку з Офісу Президента. І взагалі, останні події (щодо "справи Шеремета" - ред.) свідчать про наступне: очевидно, що участь у героїчних подіях на фронті не може бути ні для кого індульгенцією, але так само неприпустимим є призначати винних... Слідчі органи разом із міжнародними експертами мають знайти винних, замовників, організаторів, а не їх призначити", - зазначила Геращенко.

За її словами, викликає багато запитань участь Президента у брифінгу щодо попередніх результатів розслідування в цій справі.

"Це впливає насправді на незалежність слідства. Ми категорично проти, щоб зараз відбувалася дискредитація всього ветеранського руху", - додала політик.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.