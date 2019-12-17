Підозрюваний у справі Шеремета подякував матері журналіста із СІЗО

Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко передав із СІЗО листа, в якому подякував за підтримку і спростував свою причетність до вбивства журналіста.

Відповідний лист оприлюднила у Facebook директор гурту Riffmaster Поліна Іванова.

Також Антоненко, якого слідство вважає організатором вбивства Шеремета, передав матері білоруського журналіста слова подяки за її позицію.

"Я дякую матері Павла Шеремета за те, що вона не хоче, щоб страждали невинні люди", — написав він.

Антоненко заявив, що не винен у вбивстві Шеремета.

"Я не причетний до вбивства Павла Шеремета і ні в чому не винен, що б не говорили люди зверху. Це все брехня! Повна. І з першої літери", — додав Антоненко.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.