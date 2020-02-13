У Житомирі пікетувальники спалили газові платіжки

Під будівлею Регіональної газової компанії «Житомиргаз» пройшла акція «Ні газовим махінаціям!», учасники якої на знак протесту проти запровадження окремої оплати за транспортування газу спалили свої платіжки.

Участь у пікеті взяли представники громадськості та депутати Житомирської обласної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Люди із пенсією 1800 грн зараз неспроможні оплатити послугу за транспортування газу. Якщо людина проживає у приватному секторі, то ті газові мережі прокладалися за її кошти. Чому газові компанії ними заволоділи? Це несправедливо, тому ми вийшли виступити проти газових маніпуляцій в Україні», - розповіла учасниця акції Любов Петренко.

У Житомирі під час пікету спалили платіжки за транспортування газу / Фото: Ірина Чириця, Укрінформ

За словами депутата облради Сидора Кізіна, плата за транспортування газу утворюється непрозоро, що фактично є зловживанням своїм становищем з боку газового монополіста при невтручанні державних регуляторів.

Натомість представниця «Житомиргазу» Анастасія Кліщенко, яка вийшла до пікетувальників, зазначила, що вимоги учасників акції до компанії незрозумілі.

«Із 2015 року «Житомиргаз» не займається продажем газу. Саме тому всі рішення щодо розділення платіжок було прийнято НКРЕКП 24 грудня 2019 року. Ми діємо згідно із чинним законодавством і вважаємо, що акція протесту не повинна проходити тут, але готові до конструктивного діалогу», - зауважила Кліщенко.

Учасники акції спалили свої платіжки за транспортування газу у металевій бочці під будівлею облгазу. Потім активісти запалили кілька фаєрів.

Після пікету його учасники передали резолюцію зі своїми вимогами керівництву «Житомиргазу».

Раніше платіжки за газ під час подібної акції спалили в місті Малин на Житомирщині.

Як повідомляв Укрінформ, депутати Житомирської міської ради ухвалили звернення до Президента, Прем’єр-міністра, НКРЕКП щодо перегляду постанови, яка запровадила для споживачів окрему платіжку за транспортування природного газу.

Із 1 січня за газ і його доставку українці повинні платити окремо. Сума в платіжці за розподіл газу залежить від спожитих обсягів. За основу буде братися обсяг використаного палива за попередній період (на 2020 рік це час із 1 жовтня 2018-го до 30 вересня 2019-го), який ділиться на 12 і множиться на тариф місцевих операторів.