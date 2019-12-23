Кров та написи на стінах: харківські ЛГБТ-активісти звернулися до Авакова

Представники харківського ком'юніті-центру ЛГБТ+ ПрайдХаб звернулися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова із закликом розслідувати злочини на ґрунті ненависті.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла координатор проєктів ГО “ХЖО “Сфера” (Громадська організація "Харківське жіноче об’єднання”Сфера”) Анна Шаригіна.

"16 грудня 2019 року о 16:00 на фасаді будівлі ком'юніті-центру ЛГБТ+ ПрайдХаб у Харкові помітили напис "СОДОМ СМЕРТЬ ЛГБТ". Такий вчинок є кримінальним правопорушенням відповідно до ст. 161 Кримінального Кодексу України та спрямований на розпалювання ворожнечі за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Протягом останнього місяця це вже третій інцидент. 22 листопада біля дверей ПрайдХабу залишили коробку з невідомим вмістом, через три дні вхід до ПрайдХабу залили кров'ю тварин", - зазначила Шаригіна.

За її словами, подібні дії мають намір принизити гідність людей і залякати харківську та українську ЛГБТ-спільноти, а також ставлять під загрозу життя, безпеку і здоров’я відвідувачів ком’юніті-центру.

"Ми неодноразово зверталися до органів охорони правопорядку з заявами щодо такої дискримінації, проте жодних зрушень у цих справах не відбулося до цього часу. Тому ми закликаємо Арсена Авакова визнати проблему кримінальних правопорушень, спрямованих на розпалювання ворожнечі та ненависті такою, що завдає суттєвої шкоди українському суспільству і не має толеруватися правоохоронними та іншими державними органами. Закликаємо сприяти належному розслідуванню усіх справ, пов’язаних з такими злочинами", - підкреслила Шаригіна.

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За її словами, протягом трьох днів листа, який незабаром відправлять Авакову, підписали близько 1000 людей, зокрема представники українських та міжнародних громадських організацій. Приблизно половина підписантів - з Харкова, представлені також Київ, Одеса, Чернівці, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя тощо, додала координатор проєктів ГО “ХЖО “Сфера”.

Як повідомляв Укрінформ, 15 вересня у Харкові під час ЛГБТ-маршу за участю більше тисячі людей представники організації "За традиційні цінності" спровокували бійки та завдали кільком учасникам тілесних ушкоджень. Нападників затримали та відкрили провадження за статтею "Хуліганство".

Фото: Sphere, Women Association, Facebook