У Житомирі відкрили пам’ятну дошку загиблому на Донбасі військовому

У Житомирі на фасаді спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №20 відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі військовому 72-ї бригади Ігорю Гончаренку, який навчався у цьому закладі.

Про це інформує пресслужба Житомирської міської ради.

«На фасаді будівлі Житомирської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №20 встановили меморіальну дошку герою Ігорю Гончаренку, який віддав життя за Україну під час бойових дій на сході», - йдеться у повідомленні.

У Житомирі відкрили пам’ятну дошку загиблому на Донбасі війковому / Фото: Житомирська міська рада

Зазначається, що меморіальний знак відкрили батьки загиблого. До дошки Герою поклали квіти та вшанували пам'ять про його подвиг запаленими свічками на подвір’ї навчального закладу.

На фасаді школи це вже п’ята дошка в пам’ять про загиблих на Донбасі військових, які тут навчалися. Раніше там увіковічнили пам’ять Валентина Ковальського, Дмитра Рудя, Вадима Антонова, Валерія Лук’яненка.

24-річний старший солдат 8-ї механізованої роти 72-ї окремої механізованої бригади імені «Чорних запорожців» Ігор Гончаренко загинув під час ворожого обстрілу з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Зайцеве Донецької області 1 листопада 2018 року.