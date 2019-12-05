На горі Карачун вшанували пам’ять загиблих військових

На Донеччині біля меморіалу на горі Карачун пройшли урочисті заходи з вшанування загиблих під час АТО/ООС.

Про це 5 грудня повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«Напередодні дня Збройних сил України та з нагоди Міжнародного дня волонтера біля меморіалу на горі Карачун пройшли урочисті заходи з вшанування загиблих під час АТО/ООС. Участь у заходах взяли заступник командувача ООС Олег Кулденко, начальник Донецько-Луганського регіонального управління Державної прикордонної служби генерал-майор Олександр Лебідь, волонтери, військовослужбовці, ветерани Збройних сил України, представники органів місцевого самоврядування та Донецької облдержадміністрації», - йдеться у повідомленні.

На Донеччині вшанували пам’ять загиблих військовослужбовців та нагородили волонтерів / Фото:dn.gov.ua

Зазначається, що помічник командувача Об’єднаних сил зі стратегічних комунікацій полковник Дмитро Бородавко від імені командувача ООС привітав волонтерів та військових зі святами.

Він подякував усім волонтерам, які долучились до створення та підтримки меморіального комплексу на горі Карачун. «Ця висота стала одним з символів боротьби за український Донбас. Сьогодні ми також вшановуємо пам’ять всіх тих, хто віддав своє життя за незалежність України», - наголосив Бородавко. Він вручив нагороди від командування ООС волонтерам, активістам та військовослужбовцям, які зробили значний внесок у підтримку та розбудову армії.

Під час урочистостей присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх загиблих протягом п’яти років війни, панахиду провів військовий капелан ігумен отець Діонісій. Також учасники заходу поклали квіти до пам’ятного знаку, присвяченому загиблим під час звільнення Слов’янська та Краматорська.