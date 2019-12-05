Від початку війни на Донбасі у Кам'янському сплели 15 кілометрів маскувальних сіток

За п’ять років війни у Кам’янському осередку Всеукраїнського об’єднання "Яворина" сплели та передали на передову 15 тисяч метрів маскувальних сіток.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила керівниця осередку у Кам’янському Олена Залевська.

«Спершу маскувальні сітки кам’янчанки плели по суботах і неділях у приміщенні майстерень 8-ї школи. У нас була своя жіноча сотня. Потім я запропонувала створити у місті осередок Всеукраїнського об’єднання українок «Яворина». Змінювалися наші локації, але не змінювалась робота. За цей час ми сплели вже 15 тисяч метрів сіток», - сказала Залевська.

За її словами, лише плетінням сіток жінки не обмежувались, брали активну участь у громадському житті, організовували різноманітні благодійні заходи, проводили акції.

«Наші «яворинки» працюють заради підтримки військових: відвідують воїнів у шпиталі, готують передачі на передову», - пояснила Залевська.

Нещодавно Кам’янський осередок Всеукраїнського об’єднання українок «Яворина» отримав почесну відзнаку і взяв участь у VІ церемонії нагородження волонтерів премією «Євромайдан SOS», що відбулася 30 листопада у Києві.

Залевська відзначила, що останніми тижнями жінки сплели 198 квадратних метрів маскувальних сіток. Одна з них вже на азовському напрямку, друга передана сокільцям, інші чекають відправки.

«Ми отримали п'ять чудових мішків із зеленим та оливковим флісом. І розпочали шостий зимовий сезон великою сіткою, 6*8 метрів, кольору «брудний сніг», - сказала Залевська.

Фото: dopomoga-armii.com.ua