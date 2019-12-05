Зеленський подякував волонтерам: У єдності наша сила

Президент Володимир Зеленський привітав волонтерів зі святом та подякував за допомогу в розбудові української армії.

Про це він сказав під час виступу на урочистостях з нагоди відзначення 28-ї річниці Збройних сил України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У єдності країни наша сила. І сьогодні я не можу не згадати тих, хто стали безпосередніми учасниками розбудови українського війська, - це наші українські волонтери. Сьогодні, 5 грудня, їх день, їх свято. Ми дякуємо волонтерам за їх велику та важливу справу, за кожен переданий армії бронежилет, кожен тепловізор, кожну аптечку, і не менш важливі дитячі малюнки з побажаннями: “Повертайся живим”, - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, 5 грудня в Україні і в світі відзначають Міжнародний день волонтерів.

Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку (саме такою є повна назва цього Дня), проголошений рішенням 40-ї сесії Генеральної асамблеї ООН 17 грудня 1985 року на знак визнання важливої ролі добровольчих та інших організацій у соціальному й економічному розвитку суспільства.