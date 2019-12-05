У криворізькому ліцеї - пожежа, евакуювали понад 800 учнів

У Довгинцівському районі Кривого Рогу у четвер через коротке замикання в щитовій сталося сильне задимлення. Понад 800 учнів та 70 осіб персоналу ліцею евакуювали.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі ДСНС у Кривому Розі.

«Подія сталася в ліцеї №81 на вулиці Симонова близько 10.40. За попередньою інформацією, в коридорі на третьому поверсі загорілася електропроводка в щитовій. Через коротке замикання почалося сильне задимлення. Понад 800 учнів та 70 осіб персоналу ліцею евакуювали», - зазначили у пресслужбі.

На місце події виїжджали три бригади рятувальників, а також кілька бригад медиків. Жертв і постраждалих вдалося уникнути.

На цей час вогнеборці ліквідували загоряння.

Будівлю ліцею наразі знеструмлено, електропостачання відновлюють.