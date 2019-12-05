Поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі в коледжі: пошкодження подовжувача і підпал

Поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.

Таку позицію оприлюднив 5 грудня на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в облдержадміністрації щодо причин пожежі в коледжі очільник ГУ Нацполіції в області Олег Бех.

«Розглядаються дві версії займання: аварійна робота електрообладнання й навмисний підпал. Після того, як слідчі опитали 44 свідків, встановлено, що пожежа розпочалась на 3 поверсі будівлі коледжу, в кабінеті №9. Власник кабінету твердить, що виходила вранці з кабінету, закривши його на ключ, а коли повернулась, то виявила займання розетки, до якої були підключені комп'ютер та принтер. Нібито о 10 год. 04 хв сповістила про задимлення, після чого розпочалась евакуація", - зазначив Бех.

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При цьому, слідчі переконались, що деякі свідки плутаються у свої показах. Адже відомо, що трохи більше як за 20 хвилин ряд приміщень будівлі вже горіли. Продовжуються опитування інших очевидців про обставини виникнення пожежі.

Бех нагадав, що розслідування ведеться за ознаками ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Тривають пошуки 14 осіб, які знаходились 4 грудня у згорілій будівлі й зникли безвісти.

Як стало відомо на засіданні комісії з ТЕБ і НС, четверо осіб, які вчора постраждали внаслідок пожежі в коледжі, знаходяться в лікарні у важкому стані, а один з рятувальників перебуває в комі. Медики борються за їх життя. Пацієнти забезпечені медикаментами в повному обсязі.

Усього в лікарнях перебувають 26 осіб. З них 15 неповнолітніх учнів коледжу та 7 співробітників ДСНС. Раніше віцемер Одеси Павло Вугельманстаном повідомляв, що госпіталізовано 29 осіб, в тому числі 14 підлітків і 15 дорослих, семеро з них рятувальники.

Пошуки ще 14 осіб розпочав спецзагін ДСНС у складі 23 рятувальників. Стало відомо, що деякі зі зниклих безвісти осіб дзвонили після 10 год ранку своїм родичам, щоб попрощатися. Дехто казав, що задихається від диму. Зокрема, дзвінки зробили Ірина Бєлік та 16-річні Юлія Маркіна і КирилоТрофимчук. Після цього на зв'язок не виходять.

Поліція заблокувала під'їзд до згорілої будівлі, де розпочато пошуки жертв пожежі. У центрі міста виникли транспортні затори.

На станції переливання крові в Бісквітному провулку зранку виникла черга людей, що здають кров для пацієнтів лікарень, які постраждали внаслідок пожежі.