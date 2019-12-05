Пожежа в коледжі: студенти кажуть, що пожежна тривога не спрацювала

Під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій вулиці не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.

Про це повідомляє «Думська» з посиланням на самих студентів коледжу.

"Все почалося на третьому поверсі. Вчителька відкриває двері, а там вже туман, — згадує студентка Олександра. — Дівчатка, які вийшли, стали дзвонити тим, хто залишився нагорі. Запитують: «Ви виходите? Ви де?». Вони кажуть, що не було ніякої тривоги".

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Учні та співробітники коледжу кажуть, що керівництво три роки випрошувало у Міністерства освіти та науки гроші на хоча б мінімальний ремонт, але безуспішно.

"В плані пожежної безпеки там був страх і жах. Вагонка на стінах, вузькі коридори, єдині сходи, стародавні ліфти, скупченість, захаращеність. Як таке допустили після всіх попередніх пожеж, незрозуміло", — заявила «Думській» учнівська навчального закладу, яка побажала залишитися неназваною.

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Як раніше повідомляло агентство, пожежа виникла 4 грудня о 10:12 на 3 поверсі 6-ти поверхового учбового корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

У вогні загинула 17-річна студентка коледжу, ще 29 осіб постраждали.