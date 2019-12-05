У мережу виклали зняте на дрон відео пожежі в одеському коледжі
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Укрінформ
У мережі розмістили відео пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Відео виклало "Радіо Свобода" на своєму YouTube-каналі.
Як повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций, керівництво ДСНС України направило до Одеси спецзагін рятувальників для пошуку людей серед завалів у будівлі коледжу, причиною загоряння у якому, найімовірніше, став несправний продовжувач.
Як раніше повідомляло агентство, пожежа виникла 4 грудня о 10:12 на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
У вогні загинула 17-річна студентка, ще 29 осіб постраждали.