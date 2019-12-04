Рятувальники назвали ймовірну причину пожежі в Одесі

Керівництво ДСНС України направило до Одеси спецзагін рятувальників для пошуку людей серед завалів у будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, причиною загоряння у якому, найімовірніше, став несправний продовжувач.

Про це голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ліквідація пожежі (у будівлі коледжу - ред.) досі триває, але рятувальники продовжують шукати людей. Зранку до Одеси має прибути спеціальний загін з Києва для допомоги у проведені операції серед завалів. Адже станом на 21 год. 4 грудня зафіксовано 29 постраждалих", зазначив Куций.

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За його словами, "медики надають допомогу всім пацієнтам і борються за їхнє життя. Лікарні повністю забезпечені медикаментами. Також група психологів готова додатково надавати допомогу причетним до інциденту. На жаль, стало відомо про одну загиблу 2003 року народження".

Очільник зауважив, що "поки зарано говорити про причини загоряння (будівлі - ред.). За попередніми даними, пожежа почалася у зачиненому приміщенні на третьому поверсі. За інформацією ДСНС, ймовірною причиною став пошкоджений продовжувач".

Куций додав, що "наразі існує велика загроза обвалу стін, тому працівники поліції та слідчі зайдуть лише після того, як цю загрозу буде знято".

"Зараз головне завдання — надати допомогу постраждалим і продовжити пошуки. Працюють кілька гарячих ліній, куди можуть звертатися громадяни щодо цього інциденту", підсумував очільник ОДА.

Як раніше повідомляло агентство, пожежа виникла 4 грудня о 10:12 на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

У вогні загинула 17-річна студентка коледжу, ще 26 осіб постраждали.

Фото: ДСНС