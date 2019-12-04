Кількість потерпілих через пожежу в одеському коледжі зросла до 26

В Одесі у результаті пожежі у коледжі постраждали 26 осіб, з яких 11 підлітків та 7 рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС України у Facebook.

"За уточненими даними станом на 19:40 внаслідок пожежі в будівлі Одеського коледжу загинула 1 особа та постраждало 26 осіб, з них 11 підлітків та 7 співробітників ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа виникла 4 грудня о 10:12 на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Унаслідок пожежі загинула 17-річна учениця цього навчального закладу.

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Поліція відкрила за фактом пожежі кримінальне провадження.