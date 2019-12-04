Кількість постраждалих через пожежу в одеському коледжі зросла
Одна з викладачок навчального закладу Ганна Бордюк померла в міськлікарні №1.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Прошу повністю забезпечити медикаментами тих, що постраждали під час пожежі коледжі й потрапили до лікарень, а також допомогти в організації похорон померлої викладачки навчального закладу Ганни Бордюк її чоловікові, працівнику Управління ДСНС", - звернувся наприкінці засідання виконкому міський голова Одеси Геннадій Труханов до керівників департаменту соціального забезпечення та охорони здоров'я Олени Китайської та Олени Якименко.
Пожежа в одеському коледжі / Фото: Ніна Ляшонок, УкрінформОдеси станом 14 годину опинились 21 особа з числа постраждалих.
За словами представника департаменту охорони здоров'я Алли Калєєвої, серед постраждалих від продуктів отруєння під час пожежі також дев'ятеро учнів коледжу і п'ятеро пожежників. Причому двоє - у тяжкому стані.
Частину постраждалих, яких не госпіталізовано, розмістили у сусідній будівлі Промінвестбанку.
За даними рятувальників, загальна площа пожежі на будівлі коледжу перевищила 3 тисячі кв. метрів.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні зранку сталася пожежа на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
В приміщенні знаходилорся близько 400 осіб.
В лікарні від отриманих на пожежі травм померла викладачка коледжу.