Кількість постраждалих через пожежу в одеському коледжі зросла

Двадцять одна особа з числа потерпілих на пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу знаходяться наразі в лікарнях.

Одна з викладачок навчального закладу Ганна Бордюк померла в міськлікарні №1.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прошу повністю забезпечити медикаментами тих, що постраждали під час пожежі коледжі й потрапили до лікарень, а також допомогти в організації похорон померлої викладачки навчального закладу Ганни Бордюк її чоловікові, працівнику Управління ДСНС", - звернувся наприкінці засідання виконкому міський голова Одеси Геннадій Труханов до керівників департаменту соціального забезпечення та охорони здоров'я Олени Китайської та Олени Якименко.

Пожежа в одеському коледжі / Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ

Тим часом стало відомо, що в медзакладах Одеси станом 14 годину опинились 21 особа з числа постраждалих.

За словами представника департаменту охорони здоров'я Алли Калєєвої, серед постраждалих від продуктів отруєння під час пожежі також дев'ятеро учнів коледжу і п'ятеро пожежників. Причому двоє - у тяжкому стані.

Частину постраждалих, яких не госпіталізовано, розмістили у сусідній будівлі Промінвестбанку.

За даними рятувальників, загальна площа пожежі на будівлі коледжу перевищила 3 тисячі кв. метрів.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні зранку сталася пожежа на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

В приміщенні знаходилорся близько 400 осіб.

В лікарні від отриманих на пожежі травм померла викладачка коледжу.