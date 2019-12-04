На пожежі загинула викладачка одеського коледжу

В одеській лікарні від отриманих на пожежі травм померла викладачка коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. 15 іншим потерпілим від вогню надають допомогу в міських лікарнях, в тому числі 4 пожежникам.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Викладачка коледжу 1976 року народження, яку госпіталізували у важкому стані, померла. Лікарі надають допомогу іншим постраждалим", - повідомили журналістам в Одеській міськлікарні №1.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, що перервав засідання виконкому і побував на місці пожежі, "втрачено зв'язок з чотирма людьми, які в момент початку пожежі могли перебувати всередині. Будемо сподіватися, що їх знайдуть, і з ними все буде в порядку. Одна з постраждалих, яку не відразу знайшли, виявилась у лікарні".

Чотирьох учнів коледжу доставили до дитячої обласної лікарні, вони у тяжкому стані.

За даними мерії, усього внаслідок пожежі в одеському коледжі постраждало 16 осіб, з них шестеро неповнолітніх, четверо - вогнеборці.

Фото: ДСНС