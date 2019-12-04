В Одесі горить коледж, евакуюють викладачів і студентів
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Укрінформ
Рятувальники ліквідовують пожежу у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Про це повідомляє ДСНС України.
“4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м. Одеса) на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу виникла пожежа”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що орієнтовна площа пожежі 700 кв м.
Наразі до гасіння залучено 65 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки.
Проводиться евакуація.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Фото: ДСНС