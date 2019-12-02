У Дніпровському районі горів дитячий навчальний заклад, загинув охоронець

Сьогодні вранці в Києві, у Дніпровському районі, сталася пожежа в дитячому навчальному закладі. Загинув охоронець, який намагався самостійно загасити вогонь.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві.

“2 грудня, о 06:57 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Гагаріна, 9-А, що у Дніпровському районі столиці”, - йдеться у повідомленні.

На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла на першому поверсі дитячого навчального закладу. На момент прибуття рятувальних підрозділів біля будинку знаходилося тіло чоловіка 1945 року народження, ймовірно охоронця закладу, який намагався самостійно загасити пожежу.

О 07:20 пожежу локалізували, а о 07:35 ліквідували.

На місці пожежі працювало 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 20 чоловік особового складу.

Причина пожежі та обставини смерті людини будуть встановлені правоохоронними органами.