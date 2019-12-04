Пожежа в коледжі: голова Одеської ОДА призначив засідання надзвичайної комісії
Одеська облрада скасувала святкові заходи з нагоди Дня місцевого самоврядування.
Про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА.
"Завтра відбудеться засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час якої буде оприлюднено детальну інформацію щодо пожежі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що серед постраждалих 15 одеситів, 3 жителі Біляївського району; 2 жителі Роздільнянського і по 1 жителю Тарутинського та Лиманського районів.
Бригадами швидкої медичної допомоги безпосередньо з місця подій до медичних установ було евакуйовано 15 осіб. Ще 3 особи буди доставлені з місця проживання та 4 особи звернулися до медиків самостійно.
Постраждалі отримали опіки різного ступеня важкості та локалізації, також отруєння продуктами горіння та травми різного ступеня важкості.
До гасіння пожежі залучено 120 рятувальників ДСНС та 20 одиниць техніки.
Варто зазначити, що поліція Приморського району відкрила кримінальне за фактом пожежі в коледжі за ознаками ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
Зважаючи на трагічні події, які сталися 4 грудня в Одесі на вул. Троїцькій, 25, Одеська облрада скасувала святкові заходи з нагоди Дня місцевого самоврядування, що були заплановані на 5 грудня.
Як повідомляв Укрінформ, пожежа виникла 4 грудня о 10:12 на третьому поверсі 6-поверхового навчального корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Вогонь охопив близько 4000 кв.м.
До лікарень госпіталізовано 22 потерпілих, у лікарні від отриманих травм померла 43-річна викладач коледжу. Наразі двоє потерпілих - студент та рятувальник знаходяться у тяжкому стані.