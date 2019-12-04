Пожежа в коледжі: голова Одеської ОДА призначив засідання надзвичайної комісії

Голова Одеської ОДА Максим Куций призначив на 5 грудня засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пожежі в коледжі, яка призвела до трагічних наслідків.

Одеська облрада скасувала святкові заходи з нагоди Дня місцевого самоврядування.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА.

"Завтра відбудеться засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час якої буде оприлюднено детальну інформацію щодо пожежі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед постраждалих 15 одеситів, 3 жителі Біляївського району; 2 жителі Роздільнянського і по 1 жителю Тарутинського та Лиманського районів.

Бригадами швидкої медичної допомоги безпосередньо з місця подій до медичних установ було евакуйовано 15 осіб. Ще 3 особи буди доставлені з місця проживання та 4 особи звернулися до медиків самостійно.

Постраждалі отримали опіки різного ступеня важкості та локалізації, також отруєння продуктами горіння та травми різного ступеня важкості.

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До гасіння пожежі залучено 120 рятувальників ДСНС та 20 одиниць техніки.

Варто зазначити, що поліція Приморського району відкрила кримінальне за фактом пожежі в коледжі за ознаками ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Зважаючи на трагічні події, які сталися 4 грудня в Одесі на вул. Троїцькій, 25, Одеська облрада скасувала святкові заходи з нагоди Дня місцевого самоврядування, що були заплановані на 5 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа виникла 4 грудня о 10:12 на третьому поверсі 6-поверхового навчального корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Вогонь охопив близько 4000 кв.м.

До лікарень госпіталізовано 22 потерпілих, у лікарні від отриманих травм померла 43-річна викладач коледжу. Наразі двоє потерпілих - студент та рятувальник знаходяться у тяжкому стані.