Через пожежу в коледжі Одеси безвісти зникли 15 осіб
Про це на брифінгу заявив заступник начальника управління організації досудового розслідування Головного слідчого управління НПУ Олександр Ковтун на брифінгу у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Дійсно, надійшла інформація щодо встановлення місця знаходження ще близько 15 осіб”, - сказав Ковтун.
Як повідомлялося, пожежа виникла 4 грудня о 10:12 на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
У свою чергу, журналістам у Одеській міськлікарні №1 повідомили, що викладачка коледжу 1976 року народження, яку госпіталізували у важкому стані, померла.
Чотирьох учнів коледжу доставили до дитячої обласної лікарні, вони у тяжкому стані.
Поліція відкрила за фактом пожежі кримінальне провадження.
За даними ДСНС, постраждало під час цієї пожежі 22 особи.