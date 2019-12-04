Поліція відкрила справу за фактом пожежі в одеському коледжі

Співробітники Приморського відділу поліції Одеси відкрили розслідування за фактом пожежі в Одеському коледжі, внаслідок якої одна особа загинула і понад двадцять госпіталізовані з отруєнням продуктами горіння, опіками та політравмами.

Про це повідомляє відділ комунікаціїОдеської поліції.

"Подію кваліфіковано як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки", йдеться в повідомленні. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Наразі поліцейські та рятувальники продовжують працювати на місці події. Заходи з ліквідації пожежі тривають. Причини займання встановлюються.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа виникла 4 грудня о 10:12 на третьому поверсі 6-поверхового навчального корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Вогонь охопив близько 4000 кв.м.

До лікарень госпіталізовано 22 потерпілих, у лікарні від отриманих травм померла 43-річна викладач коледжу. Наразі двоє потерпілих - студент та рятувальник знаходяться у тяжкому стані.