В одеському коледжі досі гасять пожежу і шукають п’ятьох зниклих людей

Поки 70 рятувальників ДСНС локалізують осередки вогню у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, поліцейські забезпечують відвід транспорту з мікрорайону. Також уточнюють місцезнаходження 5 людей - студентів та працівників коледжу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

"Наразі до медичних закладів госпіталізовано 22 особи, одна жінка померла", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС станом на 15.40, триває ліквідація локалізованих осередків пожежі. На місці події працюють психологи ДСНС, які надають психологічну допомогу постраждалим студентам та батькам.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, уточнюють місцезнаходження двох студентів і трьох працівників бухгалтерії коледжу.

До ліквідації масштабної пожежі в навчальному закладі залучено, крім 18 пожежних машин, спецтехніку комунальних підприємств «Одесміськсвітло», «Одесміськелектротранс» і «Міськзелентрест». Комунальники цистернами підвозять воду, яка використовується для гасіння пожежі.

За даними пресслужби департаменту міського господарства, до ліквідації пожежі залучено 9 електромонтажних вишок і автодрабин. Зараз співробітники ДСНС використовують їх для боротьби з вогнем.

Читайте також: Кількість постраждалих через пожежу в одеському коледжі зросла

Як повідомляв Укрінформ, в лікарні від опіків померла викладачка коледжу.

Пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу локалізовано о 14:18 на площі 4000 кв.м.

Пожежа виникла на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу. Будівля є пам’яткою архітектури, збудована у 1914 році. Крім навчального закладу, там працює кілька комерційних підприємств, Інститут морської біології та одеський філіал Інституту археології НАН України.

В приміщенні знаходилося близько 400 осіб.