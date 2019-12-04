Двоє постраждалих на пожежі в одеському коледжі - у тяжкому стані

Із 21 госпіталізованого, які потерпіли під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, - 9 учнів цього навчального закладу. Стан двох із постраждалих, за оцінками медиків, тяжкий.

Такі дані оприлюднила на брифінгу в міськраді представник департаменту охорони здоров'я Алла Калєєва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

'"До медичних закладів міста потрапили 21 потерпілий на пожежі в будівлі коледжу, в тому числі 9 підлітків і 12 дорослих. Одна з викладачок закладу, що була в тяжкому стані, померла. Станом на 14 годину двоє перебувають у тяжкому стані, решта - у стані середньої тяжкості, їм надається необхідна медична допомога", - зазначила Калєєва.

Серед потерпілих - четверо рятувальників ДСНС.

За словами завідувача відділенням анестезіології та інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні Володимира Босенка, стан шістьох госпіталізованих учнів коледжу середній, стабільний.

У тих пацієнтів, що стрибали з вікон будівлі, діагностовано забої м'яких тканин, але пошкоджень паренхіматозних органів чи переломів немає. В однієї з дівчат опіки I-II ступеня менше 5% поверхні тіла. Більшість із госпіталізованих уже спілкувались із родичами, уточнив Босенко.