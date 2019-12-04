Пожежа в одеському коледжі: Труханов каже, що там не було опалення

В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де сьогодні сталася пожежа з багатьма потерпілими, не було опалення, тож можливо включили електрообігрівачі.

Про це сказав міський голова Одеської міської ради Геннадій Труханов під час засідання виконкому, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Будемо з’ясовувати, чому не було опалення, хто винний, чому виникла пожежа”, - підкреслив Труханов.

Міський голова спілкувався у дворі коледжу з батьками, які й розповіли йому, що в приміщенні не було опалення, тому, можливо, були включені електричні прилади.

Також Труханов повідомив, що ліквідація пожежи триває.

Він доручив відповідним службам надати допомогу постраждалим.