Пожежа в одеському коледжі: госпіталізували 12 осіб, з них четверо - вогнеборці

В Одесі горить 6-поверхова будівля навчального корпусу коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Дванадцятьох постраждалих від вогню доставлено до лікарень, серед постраждалих 4 пожежники.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Одеській області.

“4 грудня о 10:12.(м. Одеса) на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу виникла пожежа. Станом на 12:10, площа пожежі орієнтовно складає 2000 м.кв. Роботи з евакуації людей завершено. Внаслідок пожежі постраждало 12 осіб, з них 4-ро вогнеборців”, - йдеться в повідомленні.

Як розповідає кореспондент Укрінформу, вогонь у коридорах блокував шлях виходу з будівлі деяким учням та викладачам, а також працівникам Одеської філії Інституту археології НАН України та інших організацій, які теж розміщалися в будинку. За свідченням очевидців, декілька учнів стрибнули з вікон будівлі на припарковані машини.

За словами працівників швидкої допомоги, стан деяких постраждалих, яких госпіталізували до міськлікарень №1, 9, 11 та обласної дитячої лікарні, - середньої тяжкості і тяжкий.

В евакуації людей беруть участь працівники міських структур - Міськзелентресту, Міськсвітла та інших.

Площа пожежі збільшилася, за даними рятувальників, до 2 тисяч квадратних метрів. Полум'я перекинулося на кутову вежу будівлі. До гасіння залучено 65 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки.

Біля будинку, де триває пожежа, чергують машини швидкої допомоги.

На місці події перебуває мер Одеси Геннадій Труханов, що перервав засідання виконкому.

Фото: ДСНС