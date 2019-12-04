Пожежа в коледжі: в Одесі оголосили дводенну жалобу

У зв’язку з пожежею на Троїцькій в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, четвер і п'ятниця, 5 і 6 грудня, оголошені днями жалоби в місті.

Про це мовиться у розпорядженні мера Одеси Геннадія Труханова, викладеному на його сторінці у Facebook.

"Сталася масштабна пожежа, яка призвела до загибелі людей. З огляду на викладене... оголосити 5, 6 грудня 2019 року днями трауру в місті Одеса", – йдеться у повідомленні.

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Як раніше повідомляло агентство, пожежа виникла 4 грудня о 10:12 на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

У вогні загинула 17-річна студентка коледжу, ще 26 осіб постраждали.

Поліція відкрила за фактом пожежі кримінальне провадження.