Пожежа в одеському коледжі: загинула 17-річна студентка, а не викладачка

У поліції Одеси уточнили, що внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинула не 43-річна викладач, а 17-річна учениця цього навчального закладу.

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу заступник керівника відділу комунікацій Одеського главку поліції Світлана Білецька.

"З'ясувалося, що помилку при ідентифікації допущено в лікарні, де померла жертва пожежі. При пізнішому опізнанні встановлено, що викладачка коледжу перебуває в лікарні в тяжкому стані, а 17-річна учениця закладу померла", - зазначила Білецька.

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Досі не прояснилась також доля п'ятьох осіб, які зникли безвісти після пожежі в коледжі: двох студентів і трьох співробітників бухгалтерії, які не виходять на зв'язок.

Як повідомлялося, раніше журналістів у Одеській міськлікарні №1 інформували, що викладач коледжу 1976 року народження, яку госпіталізували у важкому стані, померла.

Пожежа виникла 4 грудня о 10:12 на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

За даними ДСНС, госпіталізовано 22 особи, що постраждали під час цієї пожежі.

Поліція відкрила за фактом пожежі кримінальне провадження.