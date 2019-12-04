Пожежа в одеському коледжі: загинула 17-річна студентка, а не викладачка
Про це повідомила кореспонденту Укрінформу заступник керівника відділу комунікацій Одеського главку поліції Світлана Білецька.
"З'ясувалося, що помилку при ідентифікації допущено в лікарні, де померла жертва пожежі. При пізнішому опізнанні встановлено, що викладачка коледжу перебуває в лікарні в тяжкому стані, а 17-річна учениця закладу померла", - зазначила Білецька.
Досі не прояснилась також доля п'ятьох осіб, які зникли безвісти після пожежі в коледжі: двох студентів і трьох співробітників бухгалтерії, які не виходять на зв'язок.
Як повідомлялося, раніше журналістів у Одеській міськлікарні №1 інформували, що викладач коледжу 1976 року народження, яку госпіталізували у важкому стані, померла.
Пожежа виникла 4 грудня о 10:12 на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
За даними ДСНС, госпіталізовано 22 особи, що постраждали під час цієї пожежі.
Поліція відкрила за фактом пожежі кримінальне провадження.