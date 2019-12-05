Мерія Одеси оприлюднила список постраждалих під час пожежі

Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр оприлюднив список госпіталізованих, постраждалих під час пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Віце-мер виклав список на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що 27 постраждалих розміщені в шести медичних закладів міста.

Серед них як мінімум 13 неповнолітніх, викладачка коледжу і кілька рятувальників ДСНС.

Обласна дитяча клінічна лікарня:

1. Чернявська Христина Вікторівна, 2002 р.н.

2. Савельєва Юлія Василівна, 2002 р.н.

3. Свердленко Софія Валеріївна, 2002 р.н.

4. Куртеева Марія Ігорівна, 2003 р.н.

5. Бахчиванжі Олена Василівна, 2003 р.н.

6. Бац Ганна Сергіївна, 2003 р.н.

7. Авдєєнко Анастасія Олександрівна 2003 р.н.

Міська дитяча клінічна лікарня №3:

8. Беркатюк Вікторія Андріївна, 2003 р.н.

9. Новицький Юрій Володимирович, 2004 р.н.

10. Владимирова Вікторія Юріївна

11. Тарас Катерина Олегівна - 2002 р.н.

Міська клінічна лікарня №1:

12. Глазкова Любов Сергіївна, 58 років

13. Шатохін Сергій Миколайович, 43 роки.

14. Щербаков Артем Іванович, 1984 р. н., ДСНС

15. Крижанівський Володимир Сергійович, 35 років, ДСНС

16. Нестеренко Дмитро Петрович, 38 років, ДСНС

17. Самойлов Станіслав Павлович, 1981 р., ДСНС

18. Загибла, 17 років

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Міська клінічна лікарня №11:

19. Хмарська Вікторія Василівна, 1967 р. (викладачка коледжу),

20. Базга Олександр Петрович, 41 рік, ДСНС

Міська клінічна лікарня №10:

21. Рокіна Олена В'ячеславівна, 2001 р.н.

22. Белінська Руслана Віталіївна, 2001 р.н.

23. Винарчук Олена Русланівна, 2002 р.н.

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Клініка Медуніверситету:

24. Савельєва Ірина Володимирівна, 18 років

25. Попова Наталія Петрівна 68 років

26. Кубко Ірина Василівна, 54 роки (бухгалтер)

27 Морозюк Вадим Вікторович 1991 р., ДСНС

28. Лозовська Любов Флоріанівна, 2002 р.н.

Як раніше повідомляло агентство, пожежа виникла 4 грудня о 10:12 на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

У вогні загинула 17-річна студентка коледжу, ще 26 людей постраждали.