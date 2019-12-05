В Одесі починають пошук тіл жертв пожежі у коледжі

В Одеський аеропорт вранці 5 грудня прибув спецзагін рятувальників, які мають сьогодні розпочати пошук тіл жертв пожежі у коледжі економіки, права та ресторанного бізнесу.

Про це повідомив журналістам віцемер Одеси Павло Вугельман.

"Вранці до Одеси прибули декілька бортів з рятувальниками, що сьогодні розпочинають пошук людей, які пропали безвісти 4 грудня. Рятувальникам надали техніку низка підприємств Одеси та міста Южне", - сказав Вугельман.

За його словами, станом на ранок 5 грудня госпіталізовано 29 осіб, що постраждали від пожежі в будівлі коледжу. В тому числі, 14 підлітків і 15 дорослих, семеро з них рятувальники.

Вугельман додав, що жителів найближчих знеструмлених від згорілого будинків переселили до готелів, які надають послуги безплатно.

Оперативний штаб рятувальників розмістився у будівлі Промінвестбанку. Тут до другої години ночі перебували родичі постраждалих і сьогодні вони повертаються додому.

О 10 годині в адмінбудівлі облдержадміністрації розпочала роботу комісія з техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій під головуванням очільника ОДА Максима Куцого, яка розглядає причини пожежі й питання пошуку людей, що зникли безвісти.

Як повідомлялося, 4 грудня о 10 год. 12 хв в Одесі на 3 поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв пожежу локалізовано на площі 4 тис. М2. Раніше ДСНС повідомляв, що внаслідок пожежі 1 особа загинула та 27 осіб постраждало. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.