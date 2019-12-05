Зеленський про одеську трагедію: Не хочу нікого обманювати – жертв може бути більше

Президент Володимир Зеленський доручив місцевій владі в Одесі надати допомогу постраждалим і з’ясувати причини трагедії.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Отже, станом на 06:00 в Одесі 1 загибла студентка, 14 зниклих безвісти (серед них – 5 студентів), 27 людей у лікарнях відповідно до отриманих травм і необхідної допомоги”, - зазначив Зеленський.

Президент доручив голові Одеської ОДА та всій місцевій владі зробити все для допомоги постраждалим та їхнім родинам і якнайшвидше з’ясувати всі обставини, що призвели до цієї трагедії.

“У жахливій пожежі в Одесі ми вже втратили 16-річну студентку Ксенію Бабенко. Вся країна співчуває її батькам. Ми не залишимо вас на самоті з вашим горем. Ми всі сподіваємося, що з 14 зниклих безвісти якомога більше знайдуться здоровими та неушкодженими. Але не хочу нікого обманювати – жертв може бути більше”, - додав глава держави.

Водночас він нагадав, що 21 людина зараз у лікарнях у стані середньої важкості, а стан 5 людей важкий.

“Хочу відзначити без перебільшення героїчну боротьбу наших пожежників і рятувальників. 7 з них також зараз на лікарняних ліжках”, - підкреслив Президент.

Разом з тим, Зеленський наголосив, що наразі потрібно не шукати крайніх, а більше не допускати такого жаху у жодному місті країни.

Як повідомлялося, 4 грудня о 10 год. 12 хв в Одесі на 3 поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв пожежу локалізовано на площі 4 тис. м².

Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.